انت الان تتابع خبر الدحيح في بغداد: "هذا أعظم استقبال حظيت به في حياتي" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتدافع ما يقرب من عشرة آلاف قارئ من أعمار مختلفة لحضور ندوة الدحيح بالمعرض، وهي المرة الاولى التي يزور فيها بغداد، تلبية لدعوة من الدار المنظمة لمعرض العراق الدولي في دورته الثالثة المنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 17 كانون الجاري الجاري.وتقرر تأجيل الندوة إلى مساء اليوم بسبب تأخر في مواعيد وصول الدحيح الى بغداد لحضور المعرض، واعتذر الغندور للجمهور الكبير الذي تحمل عبء الحضور من جميع مناطق العراق، مؤكدا أن سبب التأجيل خارج عن إرادته بعد أدركت إدارة المعرض حاجته للراحة بعد إرهاق السفر الطويل.

ووعد الدحيح جمهوره بلقاء مطول، لكنه تحت ضغط الاستقبال الجماهيري الحافل معربا عن شعوره بالسعادة لهذا الاستقبال الحميم، وقال: "لم أكن اتوقع مثل هذا الاستقبال الذي أعده أفضل ما عشت في حياتي".

ووجه الشكر لجمهور العراق البلد العظيم، صاحب الحضارة العريقة، مؤكدا أنه لم يكن يعرف ان لديه جمهور بهذا الاتساع الكبير.

وأوضح أن حضوره للعراق جاء في لحظة قرر فيها ان يكون مختلفا وراغبا في الخروج الى الناس والعالم.