انت الان تتابع خبر خلال زيارته المعهد العالي.. وزير الداخلية يصدر عدة توجيهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الشمري أجرى زيارة إلى مقر المعهد العالي بحضور نائبين من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وهما علي الساعدي وزياد الجنابي ووكلاء الوزارة ومدير إدارة الموارد البشرية وعميدي المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وكلية الشرطة ومدير إدارة التطوع".وبحسب البيان، أكد الشمري "ضرورة أن تأخذ كل محافظة استحقاقها القانوني وفقاً للنسب السكانية المعتمدة في وزارة التخطيط بمسألة توزيع مقاعد الدورة التأهيلية الثامنة والعشرين والتي ستقام في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وفقاً للاختصاصات العلمية المحددة من قبل الوزارة".

ووجه وزير الداخلية بـ"ضرورة اعتماد الأسس القانونية والإدارية والسياقات الصحيحة في عملية التقديم على الدورة التأهيلية، ومراعاة النسب المقرة لذوي الشهداء وأبناء الضباط والمنتسبين والمتقاعدين وحصة المكونات".



وأشار البيان الى، أن "الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الاستعدادات الجارية في المعهد حول الدورة ووجه سيادته ببعض الملاحظات التي ترتقي بالعمل وتضمن حقوق المتقدمين كافة بشفافية وانسيابية عالية".