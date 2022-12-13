انت الان تتابع خبر الأقليات في العراق يشكون الإستحواذ الممنهج على عقاراتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الأقليّات في العراق تصارع من أجل البقاء رغم تحديّات الظروف التي أجبرت البعض منهم على ترك عقاراتهم ومنازلهم بسبب الإستحواذ عليها من قبل جماعات خارجة عن القانون لسنوات عديدة.

جبّار نزّال، أحد الأشخاص الذين تمّ الاستيلاء على منزله يروي لنا قصّته مع شخصيات متنفّذه كانت تهيمن على دار أخيه السكني وإخراجه عنوة منها على الرغم من تقديم الشكاوى القانًونية.



مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت لاسترجاع أكثر من مئة وخمسين موقعا تمّ الاستيلاء عليها في عموم العراق من أجل إعادة المنازل لأصحابها ولأنّ التعايش السلمي هو السمة السائد في البلاد.