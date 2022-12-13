انت الان تتابع خبر طقس العراق.. امطار ودرجات حرارة منخفضة خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية خلال الليل، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في الأقسام الشرقية منها تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وبينت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".



ولفت البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".