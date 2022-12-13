انت الان تتابع خبر عقد قران حسين الجسمي.. ونجوم الفن يهنئونه (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب الجسمي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أكرمني الله، وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد".

وأضاف: "بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".



وكان ميار عباس، مدير أعمال حسين الجسمي، قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورًا ومقطعًا من حفل عقد قران الفنان الإماراتي.

وكتب عباس: "أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح".



وفور انتشار خبر إعلان عقد قران الجسمي، انهال عدد من الفنانين عليه بالتهنئة من بينهم مواطنته المطربة أحلام الشامسي.

وكتبت "أحلام" عبر حسابها على "تويتر": "الغالي (أخويا) ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك على خير وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة".



كما هنأه الكاتب الإماراتي محمد تقي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أبارك للأخ الغالي الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه وأتمنى له كل التوفيق.. ألف مبروك يا أبو علي".أصالة شاركت تغريدة الجسمي على تويتر وعلقت عليها: "خبر بيفرّح ألف مبروك الله يسعدكم ويعطيكم أحلى الأيام وتأسّسوا أجمل الذكريات وتعملوا أجمل عيله تزيّن دنيتكم العمر الجايه فرح وإستقرار ونجاح، عريسنا الموهوب ألف مبروك".فايز السعيد شارك صورته مع الجسمي، وعلق "ابارك لاخوي وحبيبي ورفيق أخوي الغالي، عقد قرانه الله يتمم عليه بالفرح والسعاده والذريه الصالحه".

سعودي الكعبي، قال: "أبارك لأخي الغالي وصديق العمر الفنان الإماراتي حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه اليوم، نسأل الله أن يبارك لهم ويجعل ديارهم عامرة بالافراح والمسرات".



نبارك للأخ الغالي الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه ،ونتمنى له كل التوفيق ،، الف مبروك يابو علي@7sainaljassmi pic.twitter.com/CRosR12QFY — الوسمي alwasmy (@al_wasmy) December 12, 2022

لجين عمران شاركت صورتها مع الجسمي وأكدت أنها أكثر واحدة سعيدة.علي الخوار شارك ستوري قدم التهاني من خلالها لحسين.مهيرة قدمت التهاني أيضاً: "مبروك للفنان الخلوق حسين الجسمي عقد قرانه، الله يسعده ويتمم له على خير".الوسمي غرد على تويتر: "نبارك للأخ الغالي الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه، ونتمنى له كل التوفيق، ألف مبروك يابو علي".— الوسمي alwasmy (@al_wasmy)فيصل الجاسم شارك على إنستقرام صور مع الجسمي، وكتب: "ابارك للصديق العزيز الفنان حسين الجسمي بمناسبة عقد القران وألف مبروك الله يوفقك يالغالي".والجسمي أحد أشهر الفنانين الخليجيين والعرب، ولد في خورفكان في دولة الإمارات العام 1979، ويبلغ من العمر 43 عامًا.

بدأ نشاطه الفني العام 1996، عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وله عشرات الأغاني والألبومات التي حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي وخارجه.