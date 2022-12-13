شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة فوقية.. توصى بتركتها للفقراء شريطة المساواة بين الجنسين.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " سيدة توصى بالمساواة بين الجنسين فى توزيع تركتها"، استعرض خلاله قصة "الحاجة فوقية" وهى إمراة ثمانينية من منطقة الدرب الأحمر حرمها الله من الإنجاب، وكتبت وصيتها دون علم محاميها بالتفاصيل، وعند فتح الوصية بعد وفاتها أمام المحكمة، فوجئ بأنها تبرعت بأموالها نصف للفقراء من أقاربها والنصف الأخر للمساكين والغلابة، واشترطت المساواة بين الذكر والأنثى، وإليكم التفاصيل كاملة:

سيدة توصى بالمساواة بين الجنسين فى توزيع تركتها.. الحاجة "فوقية".. "امرأة ثمانينية" حرمها الله من الإنجاب.. كتبت وصيتها دون علم محاميها بالتفاصيل.. فتح الوصية أمام المحكمة.. واشترطت المساواة بين الذكر والأنثى



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