شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يتوجه فى زيارة رسمية على رأس وفد من "النواب" إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة قطر، حيث تأتى تلك الزيارة تلبيةً لدعوة أحسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري.

ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مباحثات مُوسعة مع رئيس مجلس الشورى القطري تتناول سبل تعزيز العلاقات المصرية – القطرية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري – القطري وسبل تعزيزه، على كافة المستويات.