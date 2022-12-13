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اندلاع حريق داخل مجمع اثاث في النجف.. والدفاع المدني تحاصر النيران

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حريقاً اندلع داخل مجمع لبيع الأثاث في شارع الحولي الشمالي بالنجف الاشرف".

وأضافت، أن " فرق الإطفاء تحاصر النيران وتمنع امتدادها للمحلات المجاورة بمشاركة خمسة فرق إطفاء بقيادة مدير دفاع مدني النجف الاشرف رشيد ثابت رشيد".


واتم البيان: " تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفه أسباب الحادث".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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