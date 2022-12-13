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انت الان تتابع خبر اندلاع حريق داخل مجمع اثاث في النجف.. والدفاع المدني تحاصر النيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حريقاً اندلع داخل مجمع لبيع الأثاث في شارع الحولي الشمالي بالنجف الاشرف".
وأضافت، أن " فرق الإطفاء تحاصر النيران وتمنع امتدادها للمحلات المجاورة بمشاركة خمسة فرق إطفاء بقيادة مدير دفاع مدني النجف الاشرف رشيد ثابت رشيد".
واتم البيان: " تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفه أسباب الحادث".
وأضافت، أن " فرق الإطفاء تحاصر النيران وتمنع امتدادها للمحلات المجاورة بمشاركة خمسة فرق إطفاء بقيادة مدير دفاع مدني النجف الاشرف رشيد ثابت رشيد".
واتم البيان: " تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفه أسباب الحادث".