انت الان تتابع خبر بطريقة غير رسمية.. القبض على كراج لتدوير المشتقات النفطية في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من المديرية أحكمت وبالتنسيق مع استخبارات الطاقة قبضتها على كراج لتدوير المشتقات النفطية بطريقة غير رسمية في محافظة كركوك".

وأضافت، ان "هذه العملية نتج عنها الإطاحة بمهرب وضبط خزانات مختلفة السعات وماطورات سحب وتفريغ (روبن)".



واتم البيان: " تم إيداع المتهم في التوقيف وحجز المضبوطات داخل احدى مراكز نفط مديرية شرطة الشمال تمهيداً لاستكمال الأوراق التحقيقية لعرضها على السيد قاضي التحقيق المختص".