انت الان تتابع خبر ليونيل ميسي.. أرقام قياسية في كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لتقرير لموقع الفيفا، فإن ميسي يلاحق الرقم القياسي الذي يحمله لوثار ماتيوس (25 مباراة) فيما يخص عدد المباريات التي خاضها في كأس العالم، فهو أقل منه بمباراة واحدة (24 مباراة)، وسيرتقي النجم الأرجنتين بشكل آلي إلى الصدارة مباشرة عند ظهوره في نصف النهائي، ومباراة النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث.ويتشارك ميسي ورافاييل ماركيز في إحصائية تخص اللاعبين الأكثر حملا لشارة القيادة في كأس العالم، برصيد 17 مباراة، ويليهما دييغو مارادونا بـ16 مباراة. بينما يحمل باولو مالديني الرقم القياسي لأكبر عدد دقائق لعبها في كأس العالم، وهي 2218 دقيقة، ورقم ميسي حاليًا هو 2104 دقائق، ويمكن أن يحطم ميسي الرقم القياسي إذا وصلت مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا إلى وقتٍ إضافي.

ويبقى ميسي اللاعب الوحيد الذي قدم تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في خمس نسخ من كأس العالم، وأقرب منافسي ليونيل في ذلك الجانب الإحصائي؛ هم بيليه وغريغورز لاتو ودييغو مارادونا وديفيد بيكهام، الذين صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة، بينما يحمل بيليه الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في مراحل خروج المغلوب، بست تمريرات، بينما قدم ميسي حتى الآن خمس تمريرات.



ويتقاسم ميسي مع غابرييل باتيستوتا لقب هدّاف منتخب الأرجنتين في كأس العالم، برصيد عشرة أهداف لكلٍ منهما، ويتبعهما دييغو مارادونا برصيد ثمانية أهداف، وغييرمو ستابيلي بالرصيد نفسه، ثم ماريو كيمبس بستة أهداف، وغونزالو هيغواين بخمسة أهداف.

ونجح ميسي في تسجيل أول وآخر أهدافه بكأس العالم بفارق 16 عامًا و176 يومًا، ويليه في الفترة الثانية الأكبر كريستيانو رونالدو بفارق 16 عامًا و160 يومًا.

ويحمل ميسي الرقم القياسي في الحصول على "أفضل لاعب في المباراة" في نسخة واحدة؛ إذ حصل على جائزة "رجل المباراة" أربع مرات في نسخة البرازيل 2014، وهو رقم قياسي لنسخة واحدة، يتقاسمه مع الهولندي ويسلي شنايدر، الذي حصل على الرقم نفسه في جنوب أفريقيا 2010.

ويبقى ميسي اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة وفي العشرينيات والثلاثينيات، كما حقق ميسي 15 انتصارًا في كأس العالم، بينما سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 17 انتصارًا.

