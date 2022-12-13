انت الان تتابع خبر أوروبا تواصل دعم أوكرانيا وتوافق على حزمة مساعدات جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الممثلة على تويتر: "وافق السفراء بالإجماع من حيث المبدأ على حزمة دعم مالي لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023".

وذكرت: "تفي التشيك بوعدها بمساعدة أوكرانيا على الوقوف في وجه روسيا ولا يزال الاتحاد الأوروبي متحدا".



وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

