شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحظر انتهاك خصوصية الأطفال المستخدمين للمواقع الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزمت مسودة كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل المعدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضع آليات لضمان مشاركة الأطفال فى مختلف مراحل صناعة المحتوى الموجه لهم وفى تقييمه، واحتواء المنصة الإعلامية على معلومات إرشادية توضح الاستخدام الأمن للمحتوى الإعلامى، مع وضع رمز تصنيف المحتوى بناء على مدى ملائمته للمراحل العمرية المختلفة بصورة واضحة.

وشدد الكود على إنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الطفولة، يجب الالتزام بالخصوصية والموضوعية، ومنح الأطفال حقوقهم فى الخصوصية والكرامة وحرية التعبير، والحرص على تقديم أراء الأطفال ووجهات نظرهم فى القضايا التى تهمهم، وعدم طرح أسئلة غير واضحة أو مضللة للطفل.

وحظر الكود انتهاك خصوصية الأطفال المستخدمين للمواقع الإلكترونية، التطبيقات، والمنصات المتاحة عبر الإنترنت باستخدام ملفات التعريف وأية أدوات أخرى مماثلة لجمع معلومات عبر الإنترنت عن الأطفال لاستهدافهم من خلال إعلانات أو بمحتوى تجارى.