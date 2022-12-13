شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مسؤول إدارة الحكم الروسي لخيرسون في تفجير استهدف سيارته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أُصيب مسؤول في الإدارة التي عينتها روسيا لمنطقة خيرسون الأوكرانية، الإثنين، في تفجير استهدف سيارته وحالته مستقرة، على ما أفادت وكالات روسية.

وأعلن وزير الصحة الإقليمي فاديم إلمييف، أنّ النائب الأول لحاكم هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا، فيتالي بوليوك، أُصيب بعد انفجار سيارته، مشيرًا إلى أنّ حالته مستقرة والإصابة متوسطة الخطورة.

وكانت موسكو أعلنت ضمّ منطقة خيرسون نهاية سبتمبر دون السيطرة عليها بالكامل.

ولفت إلى أنّ سائق السيارة قضى على الفور، مشيرًا إلى أنّ لغمًا مضادًّا للأفراد موجّه التأثير انفجر واحترقت السيارة، حسب ما ذكرت وكالة "إنترفاكس".

من جهته، أكّد رئيس إدارة منطقة زابوريجيا المُعيّن من قبل موسكو فلاديمير روغوف على تلجرام أنّ الانفجار حصل في مدينة سكادوفسك الساحلية المطلّة على البحر الأسود، على بُعد 70 كيلومترًا جنوب خيرسون ونهر دنيبرو الذي يشكّل جبهة القتال حاليًا.

ولفت إلى أنّ بوليوك نُقل إلى مستشفى "في سيمفيروبول" في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إليها في 2014.

ومطلع نوفمبر، انسحبت القوات الروسية جزئيًا من منطقة خيرسون بعد هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية.