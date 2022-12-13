شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبل قمة منتظرة.. أمريكا تتعهد بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الولايات المتحدة أنها ستلتزم بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استعداد الرئيس جو بايدن لاستضافة القمة الأمريكية الأفريقية هذا الأسبوع ومناقشة انتخابات عام 2023 والديمقراطية في القارة مع مجموعة صغيرة من الزعماء.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة "ستضع الموارد على الطاولة" خلال القمة.

وأضاف سوليفان أيضا أن بايدن سيقيم مأدبة عشاء مساء الأربعاء لنحو 50 من الزعماء الأفارقة ويعلن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

وقال سوليفان إن بايدن سيعين أيضا ممثلا خاصا لتنفيذ الأفكار التي ستناقش خلال القمة، كما تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتعيين السفير جوني كارسون لهذا الدور.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة لن "تفرض شروطا" خلال القمة الأفريقية لدعم حرب أوكرانيا.