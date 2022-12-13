شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لعمرو عزت نائب التنسيقية فى دائرته ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطه فى دائرته، حيث يعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وأعلن النائب عمرو عزت حجاج، أنه بناء على الطلبات المقدمة منه ومن خلال المتابعة تم بدأ العمل في بناء مسجد النصر بشارع حسن أمين المصري – بزنين، مضيفا أنه بناء علي الطلبات المقدمة منه أيضا للواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية أثناء زيارته لمقر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إعادة هيكلة شارع شرف اللبان ببولاق الدكرور من حيث الصرف صحي- بلاط انترلوك، تم بالفعل الاستجابة الفورية .

وأشارعمرو عزت حجاج إلى أنه تم مخاطبة الجهات المختصة بشأن سرعة إنهاء وتشطيب مكتب بريد صفط اللبن لخدمة الأهالى وتركيب ماكينات ATM .