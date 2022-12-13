اخبار العالم

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الأردني

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فشل سادس في انتخاب الرئيس اللبناني

فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور الموقع منذ مطلع الشهر الحالي، في ظل انقسامات سياسية عميقة...

7a761bd82a.jpgبيروت : الوكالات
775e3dfe44.jpg23 ربيع الثاني 1444 هـ

تعسر لبناني في الانضمام لبرنامج صندوق النقد الدولي

دعا رئيس «مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان» إدوارد جبريال، المسؤولين اللبنانيين للإسراع في اتخاذ خطوات الانضمام لبرنامج صندوق...

icon-byline.pngبيروت: الوكالات
icon-clock.png19 ذو الحجة 1443 هـ

9 مشروعات تنموية من تبني القطاعات الحيوية باليمن

أسهمت الجهود السعودية التنموية في اليمن في تحسين البنى التحتية في مختلف القطاعات الحيوية والأساسية، والعائدة بنفعها على المواطن...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو القعدة 1443 هـ

تعديل وزاري واسع في البحرين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي

أجرت البحرين تعديلًا وزاريًا كبيرًا شمل 17 وزيرًا الثلاثاء في وقت تسعى البلاد إلى إنعاش اقتصادها وتنويع مصادره بعد جائحة...

icon-byline.pngالمنامة: الوكالات
icon-clock.png15 ذو القعدة 1443 هـ

الحوثيون يحاصرون تعز بألغام إيرانية

كشف مصدر مدني من سكان محافظة تعز، أن الحوثيين عملوا على زرع الألغام في المحافظة بشكل موغل في التوحش والخطورة، وعلى نحو غير مسبوق،...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png06 ذو القعدة 1443 هـ

توقف حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي توقفت في تمام الساعة 2:20 ظهرا بالتوقيت...

icon-byline.pngالكويت : الوكالات
icon-clock.png22 شوال 1443 هـ
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وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

توفي رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما.ونقلت وكالة "وام" عن وزارة شؤون الرئاسة: "تنعى وزارة شؤون...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png12 شوال 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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