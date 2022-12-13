شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوروبا تفشل في الاتفاق على حزمة عقوبات ضد روسيا وتتوعد إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فشل التوصل لاتفاق حول حزمة العقوبات الجديدة بشأن روسيا.

وقال جوزيب بوريل، لم نتوصل لاتفاق على حزمة العقوبات الجديدة بشأن روسيا ونعمل على ذلك، مشيرا إلى أن العقوبات تؤثر على روسيا بشكل كبير، وتمنع بوتين من تحقيق أهدافه في أوكرانيا.

وأضاف، إننا سنفرض عقوبات على كيانات إيرانية تدعم روسيا عسكريًا، مشيرا إلى أن تقدم البرنامج النووي الإيراني مقلق للغاية.

وتابع، سنعمل على محاسبة كل من يلعب دورًا في الحرب الروسية على أوكرانيا، ووافقنا على فرض عقوبات فردية ضد 200 كيان وشخص من روسيا، وفرضنا عقوبات على 21 فردا وكيانا إيرانيا

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريا.

وفي سياق متصل، قال بيان لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أصدرته بريطانيا، الإثنين، إن المجموعة ستواصل العمل معا لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، مع التركيز بشكل عاجل على أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان: "سنواصل تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا من المعدات العسكرية والدفاعية مع التركيز على تزويد أوكرانيا بأنظمة وقدرات للدفاع الجوي".