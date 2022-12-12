إغلاق مدارس السودان يثير قلق اليونيسف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت منظمة اليونيسف عن قلقها البالغ تجاه اضطراب التعلم الذي طال أمده، وخاصة الإغلاق الوشيك لجميع المدارس في السودان. ودعت في بيان جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المفاوضات بشأن رواتب العاملين في مجال التعليم الاهتمام بمنح الأسبقية لمصالح الأطفال الفضلى. وأوضحت أن إيجاد حلول متبادلة لإبقاء المدارس مفتوحة أمر حيوي لإنهاء أزمة التعليم، ومنع فقدان جيل من الأطفال السودانيين من حقهم في التعلم. وقررت لجنة المعلمين السودانيين في اجتماعها أمس الأول، مواصلة التصعيد بالإضراب وإغلاق المدارس بعدم حضور المعلمين للمدارس، وأصدرت جدولا يحدد ذلك للعمل به طوال ديسمبر الحالي. وقررت لجنة المعلمين السودانيين في اجتماعها أمس الأول، مواصلة التصعيد بالإضراب وإغلاق المدارس بعدم حضور المعلمين للمدارس، وأصدرت جدولا يحدد ذلك للعمل به طوال ديسمبر الحالي.

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