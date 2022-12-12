ضربة أمريكية تصطاد داعشيين في سوريا

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تامبا إن أحد القتيلين يدعى أنس، وهو مسؤول إقليمي في داعش، تورط في «عمليات التخطيط والتسهيل المميتة» للتنظيم في شرقي سوريا.وأضافت القيادة، بأنه «تم التخطيط المكثف لهذه العملية من جانب واحد، لضمان نجاحها. وتظهر التقييمات الأولية أن العملية لم تسفر عن سقوط أي مصابين أو قتلى بين المدنيين».
يذكر أن الجيش الأمريكي ينتشر فقط في سوريا، في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي وحلفاؤها.
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