استشهاد جنى يبكي مدينة جنين الفلسطينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بكى المواطنون في مدينة جنين بالضفة الغربية، في أعقاب الإعلان عن استشهاد الطفلة الفلسطينية جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد جنى بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، خلال عملية مداهمة قام خلالها الاحتلال بملاحقة ناشطين فلسطينيين اثنين وأصاب ثلاثة آخرين بجروح لدى مداهمته جنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت جنين واعتقلت مطلوبا للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عمليات، كما تم اعتقال شقيقه معه، وخلال ذلك أطلق مسلحون فلسطينيون النار نحو القوات دون وقوع إصابات في صفوفها.

من جهتها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن طواقمها تعاملت مع ثلاثة مصابين بجروح متوسطة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات في جنين.

وقتل 166 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية التي شهدت إطلاق حملات مداهمة إسرائيلية مكثفة في الأشهر الستة الماضية بدعوى ملاحقة عناصر خلايا مسلحة.

على صعيد آخر حاصرت الزوارق الحربية الإسرائيلية أمس، مركب صيد فلسطينيا في عرض البحر شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «شهاب» أمس أن الزوارق الحربية حاولت إغراق المركب المحاصر وسط إطلاق نار متقطع في المكان.

ووفق الوكالة «تتعرض مراكب الصيادين الفلسطينيين لاعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال، تتمثل بإطلاق النار والاعتقال وإتلاف المعدات ومصادرة المراكب ومنع الصيد.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلا فلسطينيا في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وطردت سكانه منه وذلك ضمن عمليات الهدم المستمرة التي تستهدف منازل وعقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وأفاد مركز وادي حلوة في سلوان في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل محافظ القدس عدنان غيث، الذي يتعرض لمضايقات وملاحقات مستمرة من قبل الاحتلال بهدف تقييد عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس.