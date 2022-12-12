الرئيس التونسي يشارك في قمة أمريكية أفريقية

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والزيارة هي الأولى التي يؤديها الرئيس سعيد إلى الولايات المتحدة منذ صعوده إلى السلطة في 2019، للمشاركة في مؤتمر دولي بدعوة من الرئيس جو بايدن.وتأتي المشاركة في أعقاب الانتقادات المتكررة من الإدارة الأمريكية لإعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحل البرلمان، قبل أن يضع دستورا جديدا للبلاد ويحدد انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر الحالي.
وأعلنت واشنطن قبل أيام من الزيارة عن دعمها لتونس اقتصاديا وأمنيا عبر وفد التقى الرئيس سعيد وكبار المسؤولين في الحكومة، كما أعلنت دعمها لتطلعات التونسيين إلى حكومة ديمقراطية وشفافة تخضع للمساءلة.
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