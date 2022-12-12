 حزمة تاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا

موسكو: من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا والتي ستضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخر على قائمة عقوبات الاتحاد.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه يأمل التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة في وقت لاحق اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء. وسيناقش الوزراء أيضا تقديم شحنات أسلحة إضافية بقيمة ملياري يورو (2.11 مليار دولار) لأوكرانيا.

وفي واشنطن، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لشبكة (سي.بي.إس) إن دعم واشنطن لجيش أوكرانيا واقتصادها سيستمر “مهما استغرق الأمر” وأكدت أن إنهاء الحرب هو أفضل شيء يمكن للولايات المتحدة فعله للاقتصاد العالمي.

وقال زيلينسكي إنه أجرى محادثات “محددة للغاية” مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ضمان صادرات الحبوب الأوكرانية.

وعملت تركيا، التي لعبت دور الوسيط في محادثات السلام في الأشهر الأولى من الحرب، إلى جانب الأمم المتحدة لإبرام اتفاق حبوب وفتح الموانئ الأوكرانية أمام الصادرات في يوليو تموز بعد حصار روسي فعلي استمر ستة أشهر.

وقال مكتب أردوغان إن الرئيس التركي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد دعا خلاله إلى إنهاء سريع للصراع.

وقال بوتين الأسبوع الماضي إن خسارة موسكو شبه الكاملة للثقة في الغرب ستجعل الوصول إلى تسوية نهائية بشأن أوكرانيا أكثر صعوبة وحذر من حرب طويلة الأمد.