شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات "مستقبل وطن" تتفقد لجان مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلة النهائية للتصفيات على مستوى الإدارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت اللجنة المركزية لمسابقة أوائل الطلبة بحزب مستقبل وطن، برئاسة د. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ود. ماجدة بكري وكيل أول لجنة التعليم بمجلس النواب، زيارتها لعدد من المدارس بالإدارات المختلفة.

واستهدفت الزيارة حضور فعاليات المرحلة النهائية للتصفيات على نطاق الإدارات، وعقد لقاء مع الطلاب للتعرف على انطباعهم بشأن المسابقة.

واستهلت اللجنة زيارتها لمدرسة الحرية بإدارة القاهرة الجديدة، حيث شهد أعضاء اللجنة المباراة النهائية بين مدرستي سيزا نبراوي والحرية؛ والتي انتهت بفوز مدرسة الحرية.

وشهد أعضاء اللجنة مجموعة من العروض الفنية والأناشيد من جانب الطلاب، وسط حضور كبير من أولياء الأمور وأمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، والمدرسين.

وجاءت مدرسة منارة القاهرة بإدارة شرق مدينة نصر، في ثاني محطات زيارة اللجنة، حيث شهدوا المباراة النهائية في تصفيات المرحلة الابتدائية بين مدرستي الألسن الحديثة والملك فهد؛ وفازت مدرسة الألسن.

كما شاهد أعضاء اللجنة مجموعة عروض في الخطابة والإنشاد والأناشيد الوطنية، وذلك على مسرح مبهر داخل المدرسة مجهز بشاشات عرض.

كما شهد أعضاء اللجنة مجموعة من الفعاليات والأناشيد الوطنية قام بها الطلاب، وقاموا بتوزيع الجوائز على الفريق الفائز.

وأعرب أولياء الأمور وجميع أعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات عن سعادتهم بالمسابقة، وما حققته من تنافس وتباري وروح عالية بين الطلاب انعكس على مستوى تفوقهم.