شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بتضافر جهود المؤسسات الدينية ووزارة التضامن لمعالجة القضايا الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إن قضية بناء الوعي تتطلب تضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات المعنية بالتثقيف والتوعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، لمناقشة دراسة ظاهرة العنف الأسرى، "الأسباب والآثار وسبل المواجهة"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والآثار، والشئون الدينية والأوقاف، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال رئيس اللجنة الدينية، إن قضية بناء الوعي تتطلب تضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات المعنية للتثقيف والتوعية، لذا هناك ضرورة لتضافر جهود وزارة التضامن الاجتماعي مع المؤسسات الدينية المختلفة في مدها بالمشاكل الأسرية والمجتمعية التي تتعرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تعاملها مع المجتمع حتى تعين المؤسسات الدينية في التعرف على موضوعات وقضايا مجتمعية أكثر من أجل معالجتها دينيا من خلال خطب الجمعة والفتاوى وغيرها من الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات الدينية في التوعية والتثقيف.