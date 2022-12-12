وزير الخارجية السعودي: إذا حصلت إيران على سلاح نووي فستسعى دول المنطقة لضمان أمنها

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، أن حصول إيران على سلاح نووي سيؤدي إلى سعي دول المنطقةلضمان أمنها، وأن فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جداً.

وشدد وزير الخارجية السعودي، في جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألةمهمة جداً.

وكشف الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم نسخة محدثة من رؤية الملك سلمان للتعاون بين دول الخليج.

وأعلن أن بلاده ستصل إلى تريليون دولار كناتج محلي إجمالي هذا العام، وأن المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقاً لخريطة طريق واضحة،والأولوية لرفاهية الشعب السعودي وتحقيق نمو مستدام.

وفي ملف النفط، أوضح الوزير السعودي، أن المملكة ستواصل العمل على استقرار أسعار النفط من خلال الحوار مع كافة الشركاء، وقال إن«أسعار النفط منصفة الآن ومستقرة».

وحول العلاقات بين المملكة وروسيا، أعلن أن العلاقات جيدة بين الرياض وموسكو، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكةعلى التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.

وعن الفارق بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية في أميركا، قال وزير الخارجية السعودي إن المصالح ومجالات التعاون بين واشنطن ودولالخليج ستظل قوية رغم الاختلافات.

ورداً على سؤال حول الإخفاق في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ذكر وزير الخارجية السعودية أن المملكة ستواصل الدفع نحو التوصلإلى اتفاق، معتبراً أن الاتفاق المذكور - حال التوصل إليه - هو مجرد خطوة أولى وليس أخيرة.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق نووي، لا يعني أنه توجد ضمانات بأن طهران لن تسعى إلى إنتاج سلاح نووي.

وبشأن احتمال توصل إيران إلى إنتاج سلاح نووي، رد وزير الخارجية السعودي بأن هذا يمكن أن يكون تطوراً خطيراً يهدد أمن المنطقة.

وعن أزمة الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية السعودي على أن المملكة «مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة».

وحول الداخل السعودي، أفاد وزير الخارجية بأن «الأولوية لرفاهية الشعب السعودي وتحقيق نمو مستدام».

وذكر أن «المملكة تعيش تغييرات جذرية وفقاً لخريطة طريق واضحة».