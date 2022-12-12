مقتل فتاة فلسطينية في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي (أ ف ب).

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاماً، خلال مداهمة في مدينة جنين المضطربة، أمس الأحد، مع استمرار موجة العنف في الضفة الغربية المحتلّة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بتقارير عن مقتل الفتاة، وإن الواقعة قيد المراجعة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار أثناء قيامها بمداهمة لاعتقال 3 مطلوبين، وردّت بإطلاق النار.