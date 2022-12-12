12 ديسمبر , 2022
الجيش الإسرائيلي (أ ف ب).
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاماً، خلال مداهمة في مدينة جنين المضطربة، أمس الأحد، مع استمرار موجة العنف في الضفة الغربية المحتلّة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بتقارير عن مقتل الفتاة، وإن الواقعة قيد المراجعة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار أثناء قيامها بمداهمة لاعتقال 3 مطلوبين، وردّت بإطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فتاة فلسطينية في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.