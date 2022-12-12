رونالدو: أتمنى فوز المغرب لكنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا

ونجح المنتخب المغربي في تصدر مجموعته بالبطولة، قبل التغلب على إسبانيا والبرتغال في ثمن وربع النهائي.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن جميعاً نستحق كأس العالم، لكن عليك أن تفوز بها على أرض الملعب".



وأضاف: "الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد في البطولة، لكن لديهم رغبة كبيرة ويركضون كثيراً، بالإضافة إلى امتلاكهم لروح عالية، وبعد ذلك لديهم ميسي الذي يعد حاسما أمام المرمى".

وحول رغبته في أن تحصل الأرجنتين على اللقب، علق رونالدو: "سأكون صادقا. لا أستطيع القول إنني أريد فوز الأرجنتين، سأكون كاذبا ومنافقا".

وبشأن ما يقدمه المنتخب المغربي، في المونديال، قال الظاهرة: "أتمنى أن يفوزون، لكني أعتقد أنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا. إن مغامرتهم رائعة".



وحول منح مكافأة لجواد الياميق نجم بلد الوليد، رد: "إذا لم يحصل على مكافأة، فسنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع. كل لاعبي المغرب يلعبون على أعلى مستوى الآن".