انت الان تتابع خبر تأكيدا للسومرية.. بيان رسمي بشأن ضربة حمرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استمرارا للنهج التعرضي ووفقاً للخطط الأمنية المعدة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دمرت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 وكرا بداخله 4 عناصر عصابات داعش الإرهابية في ناحية قره تبه في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".وكان مصدر امني افاد لـ الخليج 365، إن "طيران القوة الجوية نفذ ضربات دقيقة على اهداف تابعة لأوكار ارهابيين ضمن بحيرة حمرين".وأشار المصدر، إلى أن "الضربة أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين، كحصيلة أولية".