شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها سعيد: "الرقمنة" ضرورة للقضاء على البيروقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، جهد الحكومة واللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مناقشة مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، مؤكدة أنه يتماشى مع توجة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى التوجه نحو مصر الرقمية.

وأضافت "سعيد" فى كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أن القانون جيد ولكن مايتعلق بالأمية الرقمية، خاصة وأن هناك مواطنون الذين لا يواكبون الرقمنة وليس لديهم بنية تحتية فى مناطقهم لتطبيق الرقمنة.

وطالبت "سعيد " بوضع آليات وضوابط تتعلق بالأمية الرقمية، وليس الجدوى زيادة عدد المراكز والهيئات دون تحقيق الهدف ولا يستطيع المواطن التعامل مع التكنولوجيا.

وأشارت "سعيد "، إلى أنه لابد من تدريب العاملين على الرقمنة للقضاء على البيروقراطية، والعمل على تدريب المواطن من خلال السوشيال، ميديا والإعلام واطلاق دورات تدريبية لإنجاح المنظومة.