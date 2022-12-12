انت الان تتابع خبر برئاسة وزير الداخلية.. وفد أمنى رفيع يصل اربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية، ورد لـ الخليج 365، أن "وفداً أمنياً رفيع المستوى، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل محافظة أربيل".

إلى ذلك، أوضح مصدر أمني، لـ الخليج 365، بان الوفد مكون من "قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود ومدير عام الجنسية والجوازات ومدير استخبارات قيادة العمليات المشتركة".

