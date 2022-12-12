انت الان تتابع خبر الزبيدي ينفي صلته بأي قرض من المصرف العراقي للتجارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزبيدي في حديث للسومرية نيوز، “لا صلة لنا بأي قرض من القروض من المصرف العراقي للتجارة (TBi) حيث لم نقترض أي مبلغ يذكر”.

ودعا الزبيدي وسائل الاعلام الى “توخي الحذر والدقة في نشر المعلومات”، مشيراً الى أن “ما نشر في وسائل الاعلام عارٍ من الصحة”.



وكانت أنباء اشارت الى أن الزبيدي سحب قرضاً من المصرف العراقي للتجارة ولم يسدده.