شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة الشيوخ تناقش اقتراحا بإقامة معسكرات ومؤتمرات للشباب العرب بمناطق سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اجتماعها اليوم، بمنح مهلة 15 يوما لوزارة الشباب والرياضة لموافاة أمانة اللجنة بكافة الأمور الخاصة باستراتيجية الوزارة للتعاون مع وزارات الشباب والرياضة العرب للاستعداد لعام الشباب العربي وكافة الأمور المتعلقة بهذا الغرض.

وكانت اللجنة قد ناقشت اقتراح برغبة مقدم من النائب هشام سويلم عضو اللجنة، لعمل معسكرات ومؤتمرات للشباب العرب بالمناطق السياحية المصرية ضمن برنامج الوزارة للاستعداد لعام الشباب العربي طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنه أوصى بهذا الأمر خلال لقاءه وزراء الشباب والرياضة العرب علي هامش انعقاد الدورة 45 لوزراء الشباب والرياضة العرب واقترح أن يكون عام 2023 عاما للشباب العربي، وكذلك أوصى بإنشاء اتحاد عربي للشباب .

وأكد النائب مقدم الاقتراح برغبة، أن دعوة الرئيس لهذا الأمر تعتبر بمثابة دعم للشباب العربي وهذا ليس بجديد علي الرئيس الذي كان أول من فكر في عقد مؤتمرات ومنتديات للشباب الدولي، ويؤكد دائما على ثقته وإيمانه بقطاع الشباب وأنهم الثروة القومية للبلاد ولابد من العمل علي استغلالهم في القضايا الوطنية وفي دعم الدولة المصرية، خاصة وأن الرئيس السيسي أول من طبق بالفعل والعمل تمكين الشباب في شتي القطاعات، سواء كان تمكين سياسي فمنهم وزراء ونواب وكثير منهم في المواقع القيادية وأماكن صنع القرار، أو من ناحية التمكين الاقتصادي للشباب أو الاجتماعي أو الثقافي من أجل العمل وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق دعائم التنمية الشاملة وفتح آفاق جديدة.

وطالب النائب بضرورة العمل علي توعية الشباب التوعية الحقيقية من خلال استراتيجية واضحة للوزارة في هذا الشأن.