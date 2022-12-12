شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم تراخيص المحلات فى كل "شبر" بمصر.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "رسوم تراخيص المحلات فى كل "شبر" بمصر.. "نوع الرخصة" و"مكان المحل" و"المساحة" و"عدد الزبائن".. عوامل محددة للتكاليف.. التكلفة تبدأ من 1000 لـ 100 ألف.. ورسوم خدمة تقديم "الشيشة" من 600 جنيه حتى 10 آلاف".

ورصد تقرير "برلمانى" تفاصيل قيمة رسوم تراخيص المحلات وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث بدأت وزارة التنمية المحلية، أمس، الأحد، فى نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فيه ولائحتة التنفيذية، بمحافظات الجمهورية.

وبحسب ما حدده القانون من قيم لرسوم التراخيص للمحلات والتى تتوقف على مساحة المحل وموقعه، ينشر "برلمانى" بالأرقام تفاصيل تلك المساحات ومواقعها والرسوم المحددة لكل منها، والتى تبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أما المساحات، فحدد القانون اشتراطات لكافة المساحات ابتداءًا من متر واحد وحتى 91 مترًا فأكثر.

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رسوم تراخيص المحلات فى كل "شبر" بمصر.. "نوع الرخصة" و"مكان المحل" و"المساحة" و"عدد الزبائن".. عوامل محددة للتكاليف.. التكلفة تبدأ من 1000 لـ 100 ألف.. ورسوم خدمة تقديم "الشيشة" من 600 جنيه حتى 10 آلاف