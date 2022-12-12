وزير الخارجية القطري: نستضيف البطولة الأكثر تنوعا وتعرضنا لهجوم غير مسبوق



وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بطولة كأس العالم الجارية في قطر بأنها البطولة الأكثر شمولاً نظرا للتنوع الكبير في الجماهير التي حضرت لمشاهدتها.



ولفت الوزير القطري في مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى تعرض بلاده لهجوم وصفه بغير المسبوق "ولم تعهده الدول التي استضافت بطولات مماثلة".



وقال إن سلوك بعض وسائل الإعلام تجاه قطر كان سلبيا ومخيبا للآمال.



وأضاف الوزير القطري أن أفضل مكافأة لقطر هي الطريقة التي استمتع بها المشجعون في المونديال.



وبشأن الانتقادات الموجهة لبلاده، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده لا تدعي الكمال ولم تزعُم أبدا أن ظروف العمال المهاجرين لديها مثالية، لكنها نفذت جميع الإصلاحات المرتبطة بهذا الملف على مدار 12 عاما.



المصدر: الصحافة الأميركية