مسلح يقتل ثلاث نساء بمسدس في إيطاليا إحداهن صديقة رئيسة الوزراء

أفادت الشرطة الإيطالية بأن رجلاً قتل ثلاث نساء بالرصاص وأصاب أربعة أشخاص آخرين في روما الأحد في أعقاب خلاف حول مبنى سكني وفق تقارير.
وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني في منشور على «فايسبوك» في وقت لاحق الأحد أن إحدى الضحايا كانت صديقة شخصية لها.
وأطلق المشتبه به كلاوديو كامبي البالغ 57 عاماً النار خلال اجتماع لسكان مبناه في منطقة شمال روما، مستخدماً مسدساً من طراز غلوك سُرق من منصة لإطلاق نار في مركز رماية.
وكان كامبي قد تحدث في منشور على مدونته في تشرين الثاني/نوفمبر عن علاقته الإشكالية مع الأشخاص الذين يُديرون المبنى، واتهمهم بمحاولة إبعاده عن مسكنه.
ومن بين النساء الثلاث اللواتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا غوليسانو البالغة 50 عاماً والأم لطفل يبلغ 10 سنوات والتي كانت تحضر الاجتماع بصفتها أمينة صندوق لجنة المبنى.
وكشفت ميلوني على «فايسبوك» أنهما صديقتان وأشادت بها بوصفها «أمًّا وصديقة مخلصة تحفظ الأسرار، وكانت أيضا امرأة قوية وهشة في آن».
وقالت إن القاتل قُبض عليه، آملة في أن «تأخذ العدالة مجراها سريعًا».
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