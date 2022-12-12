دعما لأسود الأطلس في نصف النهائي.. جسر جوي بين قطر والمغرب

أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، اليوم الاثنين، عن تأمين جسر جوي من حوالي 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة الثلاثاء والأربعاء، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب "أسود الأطلس" من حضور نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم أمام فرنسا.