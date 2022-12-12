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انت الان تتابع خبر دعما لأسود الأطلس في نصف النهائي.. جسر جوي بين قطر والمغرب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441011-638064475860110158.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-12 | 14:10
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أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، اليوم الاثنين، عن تأمين جسر جوي من حوالي 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة الثلاثاء والأربعاء، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب "أسود الأطلس" من حضور نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم أمام فرنسا.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد