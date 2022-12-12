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دعما لأسود الأطلس في نصف النهائي.. جسر جوي بين قطر والمغرب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441011-638064475860110158.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-12 | 14:10

دعما لأسود الأطلس في نصف النهائي.. جسر جوي بين قطر والمغرب

المصدر:

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أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، اليوم الاثنين، عن تأمين جسر جوي من حوالي 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة الثلاثاء والأربعاء، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب "أسود الأطلس" من حضور نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم أمام فرنسا.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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