انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد لـ"ساكو" اهتمام الحكومة بترسيخ التعايش المجتمعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل غبطة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له".

وأعرب السوداني، عن "تقدير وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي، والذي يعد عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البنّاءة الداعمة لأمن العراقيين واستقرار أوضاعهم المعاشية والاجتماعية".



وعبر رئيس الوزراء، عن "تقييمه لدور الطيف المسيحي العراقي في تمثيل الإرث الحضاري والتواصل التاريخي لسكّان العراق، وتقييمه عاليًا لتنوّع المجتمع العراقي، موجهاً بتسهيل ومتابعة القضايا المتعلقة بعدد من الاحتياجات والملفات التي طُرحت خلال اللقاء".