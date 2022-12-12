شكرا لقرائتكم خبر عن حماية "حكام الملاعب" من الاعتداءات بالمباريات.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حماية الحكام من الاعتداءات بالمباريات"، استعرض خلاله العديد من الإشكاليات التي تخص حماية الحكام من الاعتداءات بالمباريات، والعقوبات المقررة أبرزها الإيقاف 16 مباراة وغرامة 200 ألف جنيه أقصى عقوبة بلوائح الجبلاية، ومقترحات بسن تشريعات بحرمان اللاعب نهائياً من اللعب فى بعض المخالفات، فلا أحد ينكر أن الحكام بشر عاديون مثلهم والآخرين معرضون للخطأ ومن أهم الأسباب الرئيسى في مشاكل الحكام هو الإعلام الرياضي.

وبالأخص في الوطن العربى من خلال الهجوم والنقد في الصحف وبرامج تحليل المباريات الذى يسبب ضغطاً على قضاة الملاعب، فقد انتشرت ظاهرة الهجوم على الحكام التي وصلت مرحلة التعدي عليهم بالضرب في الآونة الأخيرة مايشكل خطراً بالغاً على مستقبل اللعبة الشعبية الأولى في العالم بأثره وهى كرة القدم، والحكام هم المشرفون على الفعالية الرياضية، ولهم كامل الحرية في اتخاذ قرارات وتطبيق القوانين وإعلان النتيجة، ويكون الحكم هو القاضي داخل المستطيل الأخضر حيث أن اللعبة تقوم على قواعد وقوانين معروفة، وإليكم التفاصيل كاملة:

حماية الحكام من الاعتداءات بالمباريات.. الإيقاف 16 مباراة وغرامة 200 ألف جنيه أقصى عقوبة بلوائح الجبلاية.. ومقترحات بسن تشريعات بحرمان اللاعب نهائياً من اللعب فى بعض المخالفات



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