شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد السباعى: قانون صندوق مصر الرقمية مهم لمواكبة التطور التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، قائلا: "قانون مهم لاستدامة الهوية الرقمية لمصر ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمنة والحوكمة الإلكترونية، وزيادة الدعم والوعي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقال النائب محمد السباعي: "الدولة حريصة خلال الفترة الأخيرة على تطبيق الرقمنة والتكنولوجيا ومحو الأمية الرقمية بما يكفل توفير قاعدة بيانات مشتركة تيسر على المواطن الدولة"، مشيرا إلى أهمية مشروع القانون فى توفير التمويل لاستمرار المنظومة.

وتابع: "من حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون، والذى يعد أحد المشروعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة للتحول والرقمي ودعم الاستثمار".