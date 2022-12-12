شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية يتناغم مع الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية"، قائلا "إننا أمام جمهورية جديدة وتحتاج إلى تشريعات حديثة نستطيع بما فيها من مستحدثات أن تتعامل وتتوائم وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وتضاهى أحدث النظم الحكومية فى العالم".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "أبو شقة ": "فن التشريع يكون إما من خلال تشريع جديد أوتعديل تشريعى، نكون أمام هدف أوغاية يبغاها المشرع فى التعديل، والمشروع المقدم يحقق غايات متعددة، أولها تفعيل نص دستورى والمادة 25 تتحدث عن سرعة تفعيل ماجاء فى القانون المعروض،" متابعا: "يتضمن مشروع القانون نصوصا تقدم تسهيلات للمواطن وللمستثمر، ويزيل كثير من العقبات خلال التعامل مع الحكومة".

وأشار "أبوشقة" نحن فى حاجة إلى مزيد من التشريعات التى تقضى على البيروقراطية والروتين ,وعدم التفعيل الحقيقى للنصوص القانونية.

وقال النائب رزق علوانى مصر تحتاج الى تطوير البنية التحتية للاتصالات وانشاء صندو قمصر الرقمية يحقق ارضاء للمتعملين مع المؤسسات مما يؤدى الى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعليةو يساهم في تحقيق إرضاء المتعاملين من مواطنين ومستثمرين مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام