شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمود تركى: صندوق مصر الرقمية يساهم فى تسهيل الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، قائلا: "توجه الحكومة لميكنة الخدمات والتحول الرقمي أمر مهم جدا يساهم فى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والقضاء على البيروقراطية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقال "تركي": "المواطن البسيط يتخوف من تحمل ضريبة التكنولوجيا والتحول الرقمي وتحمل أعباء جديدة، وهذا الأمر يجب أن نضعه فى الاعتبار، كما أن هناك تخوف من تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة فى المقرات وموازنة الصندوق".

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لما ننظر إلى هيكل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجد أن هناك تخوف من التداخل والأعباء الزائدة، فهناك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمركز التنافسي للتعليم الإلكتروني وغيرها من الهيئات، ونسأل الوزارة: هل صندوق مصر الرقمية سيقوم بالتكامل مع هذه الهيئات أم سيؤدي إلى وجود تداخل" .