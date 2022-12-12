شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يطالب النواب الالتزام بالوقت: 70 عضوا طلبوا الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، النواب الالتزام بالوقت المحدد خلال حديثهم عن رأيهم من حيث المبدأ فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بانشاء صندوق مصر الرقمية.

وأضاف رئيس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس، إن عدد طالبى الكلمة للحديث فى مشروع القانون من حيث المبدأ بلغ 70 عضوا، وهو رقم غير مسبوق، وسنحاول إذا ما التزم كل عضو بالمدة المحددة أن نسمع الجميع.

يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء صندوق مصر الرقمية والذى ياتىلدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة (25) من الدستور - الملقى على عاتق الدولـة بمحو الأمية الرقميـة بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

ويهدف مشروع القانون إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، إلى جانب تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية من اجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع ، معاملاتهم