شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال تستهدف التعاقد مع جواو فيليكس فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية عن وجود رغبة قوية من نادي أرسنال فى إستقدام النجم البرتغالي جواو فيليكس، نجم وسط أتليتكو مدريد، يأتي ذلك بعد تألق اللاعب فى الأونة الأخيرة رفقة المنتخب البرتغالي فى مونديال قطر الحالي، قبل توديع المونديال على يد المغرب فى كأس العالم.

وأفادت التقارير أن نادي أرسنال يسعي لإستغلال الخلاف الكبير بين اللاعب والمدرب الارجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد، خاصة أن اللاعب لا يشارك بصورة اساسية رفقة الفريق منذ بداية هذا الموسم، الأمر الذي ساعد فى توتر العلاقة بين اللاعب والمدرب ومطالبة جواو بالرحيل.



أرسنال لا يسعي التفريط فى الصدارة!

ويركز أرسنال بشكل كبير على سد إحتياجاته فى المريكاتو الشتوي القادم، لمواصلة تصدره للدوري الإنجليزي وحصده للقب فى النهاية، حيث لا يسعي المدرب الإسباني أرتيتا فى التفريط باللقب خلال هذه النسخة، فى ظل المستوي السيئ للعديد من الفرق أمثال ليفربول وتشيلسي.



موقف سيميوني من رحيل فيليكس!

ومن جانبه لا يمانع المدرب الأرجنتيني سيميوني فى رحيل اللاعب خلال المريكاتو الشتوي القادم حال وصول عرض جيد للاعب، لا سيما أنه اللاعب أصبح مقتنعًا بأنه النجم الأول داخل الأتليتك، ولا يصلح أن يجلس على دكة البدلاء، الأمر الذي يراه المدرب أنه يؤثر على إستقرار الفريق بشكل واضح.