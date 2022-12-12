شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يقترب من حسم التعاقد مع موهوب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي آرسنال الإنجليزي، العمل خلال الفترة القادمة، على الدخول في مفاوضات مع بعض الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

جواو فيليكس يقترب من آرسنال

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، على أن نادي الأرسنال، يتقدم في سباق الأندية التي تهتم بالتعاقد مع النجم البرتغالي جواو فليكس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير على أن إدارة نادي أتليتكو مدريد، ترحب ببيع النجم البرتغالي، وذلك في ظل توتر العلاقة بين جواو والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وأوضحت التقارير، على أن إدارة أتليتكو مدريد تنتظر أفضل عرض للتخلي عن خدمات جواو فيليكس، خاصة في ظل قيمة الصفقة والتي تتخطى حاجز الـ 100 مليون يورو.