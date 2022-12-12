انت الان تتابع خبر للمرة الأولى.. العراق يعتمد نظاماً تعليمياً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "للمرة الأولى في العراق قررنا اعتماد نظامٍ تعليميٍّ جديدٍ (نظام بولونيا BOLGNA PROCESS) وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو".

وأوضح، أن "هذا النظام سيمكن جامعاتنا التقنية من منح طلابنا المهارات اللازمة وفقًا لحاجة سوق العمل وفاقًا لمعايير الجودة المعتمدة في منطقة الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي".

