انت الان تتابع خبر المالية تنجز الوجبة الاخيرة من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات والأوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللوجبة الأخيرة بلغت (٩٦٣٧) درجة وجاءت كالآتي :ـ

• هيئة النزاهة الإتحادية ٢٠٠

• وزارة التجارة ٤٦٣

• وزارة العدل ٨٤٢

• وزارة الهجرة والمهجرين ٣٠٩



• وزارة الإعمار والإسكان ٧٧٧• وزارة الموارد المائية ٥٧٨• وزارة الثقافة ٣٨٧• وزارة النقل ٤٤٢• وزارة التخطيط ٦٨٠• وزارة الخارجية ١٩٢• مجلس القضاء الأعلى ١٢٠٠• وزارة العمل ٥٧٣• وزارة الصحة ٢٤٥• وزارة الكهرباء ١٤٣٩• وزارة البيئة ٣٩٧• وزارة الشباب والرياضة ٤٢٥• وزارة التعليم العالي ٥٠٦

وأضاف البيان "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي، على ان يتحمل مجلس الخدمة ووزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".

