أزمة ترامب .. الكشف عن تورط زوجة رئيس أمريكي شهير

الشارقة - اميمة ياسر - تواصل شركة تويتر بزعامة إيلون ماسك كشف تفاصيل سرية حول التعامل مع حساب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، داخل الشركة والضغوط التي أدت إلى حظر حساب ترمب نهائيا، وبحسب الدفعة الجديدة من ملفات تويتر السرية فقد تم حظر الرئيس السابق من تويتر بعد يوم من مطالبة السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما وآخرين الشركة بإزالته "نهائيًا".

ويوم السبت أصدر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والصحافي مايكل شلينبرغر الدفعة الرابعة من وثائق تويتر التي تظهر الاتصالات الداخلية من قبل المديرين التنفيذيين للشركة بين 6 و8 يناير 2021، بما في ذلك بعد الفترة الوجيزة من أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

ضغوطًا داخلية وخارجية

ووفقا للعربية ، من بين الملفات، ذكرت شيلنبرغر أن "ضغوطًا داخلية وخارجية" بما في ذلك من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما أرسلت إلى الشركة داعية إلى حظر ترمب من استخدام تويتر.

وكتبت ميشيل أوباما "لقد حان الوقت الآن لشركات وادي السيليكون للتوقف عن تمكين هذا السلوك الوحشي والذهاب إلى أبعد مما فعلوه بالفعل من خلال حظر هذا الرجل بشكل دائم من منصاتهم ووضع سياسات لمنع استخدام تقنياتهم من قبل قادة الأمة الذين يغذون العنف".

وأظهرت الملفات أيضًا أن تويتر حافظ على سياسة تسمى "استثناءات من أجل المصلحة العامة" - حيث لم يتم حظر المسؤولين المنتخبين نظرًا لوجود اهتمام عام كبير بتعليقاتهم ، حتى لو بدا أنها تنتهك سياسات أخرى. وفي حين تم رفع تعليق ترمب المؤقت إلا أنه تم تجاهل هذه السياسة على وجه التحديد وعن قصد في حالة ترمب حسبما ذكرت شيلنبرغر.

وذكرت شيلنبرغر أن "دورسي كان في إجازة في بولينيزيا الفرنسية في الأسبوع الممتد من 4 إلى 8 يناير 2021". وفوض الرئيس التنفيذي الكثير من المسؤولية لكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك رئيس الثقة والسلامة السابق على تويتر يويل روث والرئيسة السابق للشؤون القانونية والسياسة والثقة فيجايا جادي".

لم يستأنف ترمب النشاط على حسابه

وبعد أن اشترى ماسك موقع تويتر وتولى منصب الرئيس التنفيذي لها، تمت استعادة وصول ترمب إلى المنصة. ومع ذلك، لم يستأنف ترمب النشاط على حسابه، وقد أخبر قناة فوكس سابقًا أنه يعتزم البقاء على منصته الاجتماعية تروث سوشيال".