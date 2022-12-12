استشهاد 3 فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية

اسماعيل عبد الحي - استشهد فجر اليوم الخميس 08 ديسمبر، 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة الاناضول للأنباء عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، واندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، كما سمع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

من جهتها قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنهم تمكنوا من التصدي للجيش الإسرائيلي في محيط المخيم وأصاب عدد من أفراده، فيما لم يصدر أي توضيح من الجانب الإسرائيلي.