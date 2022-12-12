زيلينسكي يشكر بايدن على المساعدة «غير المسبوقة» لأوكرانيا

12 ديسمبر , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالاً هاتفياً أمس الأحد مع الرئيس الأميركي جو بايدن وشكره على المساعدة «غير المسبوقة» التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في فبراير/شباط.
وقال زيلينسكي على «تيليغرام «شكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا. هذا لا يساهم فقط في الانتصار في ساحة القتال ولكنه يدعم أيضاً استقرار الاقتصاد الأوكراني. ونقدّر أيضاً المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإعادة نظام الطاقة في أوكرانيا».
ولحقت أضرار بشبكة الكهرباء الأوكرانية منذ أكتوبر/تشرين الأول جراء هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة مما أدى في بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء عن ملايين المدنيين في الشتاء.
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