"الشيوخ" يناقش تشريع للقضاء على الأمية الرقمية وتحسين أداء المؤسسات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، إلى جانب تقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشائه.

ويستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية وتحسين أداء المؤسسات.

وينص القانون فى افمادة 1على ان ينشـأ صـندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشـئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية، هذا القانون بالصندوق.

وحددت المادة 2 اهداف الصندوق فنصت على انه يهدف الصندوق الى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضـمان اسـتدامتها، فضـلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصـلة ونشـر الوعي بالخدمات الرقمية.